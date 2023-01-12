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Россияне пытаются ввести в заблуждение украинских военных. Что делает армия РФ

Российские военные пытаются уловками ввести в заблуждение военных ВСУ в зоне боевых действий.

сегодня, 16:21
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Автор:

Slava Kot

В Луганской области российские войска одевают форму украинских сил и, таким образом, планируют провести провокации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

Россияне пытаются ввести в заблуждение украинских военных. Что делает армия РФ

Украинская пиксельная военная форма. Фото из открытых источников

Российские военные прибегают к различным уловкам, чтобы обмануть украинскую армию и гражданское население. Центр национального сопротивления сообщает, что в направлении Кременной было зафиксировано использование российскими подразделениями украинской пиксельной формы.

По мнению Центра сопротивления, россияне могут прибегнуть к нескольким провокациям, например вести операцию под украинским флагом, чтобы таким образом обвинить Вооруженные силы Украины. Среди таких поступков могут оказаться насильственные акты в сторону украинского гражданского населения. Для того чтобы не попасть под российские провокации, Центр сопротивления сообщил, на какие детали следует обратить внимание, чтобы отличить украинские войска от российских оккупационных сил.

"Для отличия своих подразделений от наших россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах" — пишут в Центре национального сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне объявили набор наемников во временно оккупированном Крыму. Там россияне пытаются собрать людей в частные военные компании, предлагают новобранцам большие деньги, а также обещают не ехать воевать.

Также "Комментарии" писали о том, что Швейцария блокирует поставки западного оружия для Украины. Страна с нейтральным статусом запретила отправлять боеприпасы в Германию, а также передать военную технику из Испании.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/01/12/na-luganshhyni-rosiyany-odyagayutsya-v-ukrayinsku-formu-ta-planuyut-provokacziyi/
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