Россияне пытались вербовать "азовцев", которые выходили из "Азовстали": что предлагали

Представители российского ГРУ пытались вербовать защитников полка "Азов", которые выходили из "Азовстали". Уговаривали воевать не против Украины, а против США и Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга рассказал начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр".

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр". Фото: из открытых источников

Начштаба полка "Азов" рассказал, что у ГРУ РФ была заранее отработана методичка – именно бойцам "Азова" делалось предложение пойти на сотрудничество с Россией и начать войну против США и коллективного Запада.

"Когда мы вышли из плена, они хотели завербовать "Азов" как подразделение тем, что ребята вы хорошо воюете (я сейчас цитирую ГРУ, а не себя) и давайте вместе уничтожать Запад и США. У "азовцев" единодушной была одна мысль: Они – наши враги. Мы – украинские военные. Украина – наша Родина", – отметил Богдан Кротевич.

При этом военный попросил журналистов не уточнять, что происходило в плену, как удавалось справляться с тем, что там происходило, потому что еще не всех военных удалось вернуть обратно домой. Много украинских ребят до сих пор в плену. И разглашению некоторой информации может им навредить. А Россия – это не та страна, где могут прислушаться к общественному резонансу и изменить свое отношение.

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