На сегодняшний день в результате контратак российский воск Украина потеряла более 40% территории Курской области, над которой установила контроль с августа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на источник в украинском Генштабе.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

"Больше всего мы контролировали около 1 376 квадратных километров, сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки. Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько это будет целесообразно с военной точки зрения", – заявил источник.

Ссылаясь на информацию, полученную от источника в Генштабе также сообщило, что район Курахово сейчас является наиболее угрожающим для Киева, поскольку российские войска продвигаются там на 200-300 метров в день и уже сумели прорваться на некоторых участках.

По словам источника, сейчас в Украине воюют около 575 тысяч военнослужащих РФ, и Россия намерена увеличить численность своих войск до 690 тысяч.

Источник в украинском Генштабе также заверил, что военные приняли меры для усиления противовоздушной обороны над Киевом и планируют аналогичные шаги для таких городов, как Сумы и Харьков.

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Также издание "Комментарии" сообщало – операция Сил обороны в Курской области длится уже более 100 дней. За это время враг 11 578 раз обстрелял собственную территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативное командование "Север".

В ВСУ отметили, равняя с землей свои же населенные пункты и убивая своих граждан, россияне сбросили на собственную землю 3243 управляемых авиационных бомб и 356 неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, россияне за сто дней сбросили на свои территории 2462 взрывных устройства из дронов, применили 2175 FPV-дронов.



