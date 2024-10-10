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Россияне прорвались в Селидово: ВСУ работают над их ликвидацией

Враг въехал в город на бронетранспортерах

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

Группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне прорвались в Селидово: ВСУ работают над их ликвидацией

Россияне зашли в Селидово. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия сейчас занимается ликвидацией противника.

"Группа российских оккупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурачка". Наши ребята работают над их уничтожением. Обратно у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий с позывным "Алекс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу для государства. "Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях — это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Зато стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если власть как можно быстрее не примет кардинальные решения, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул генерал.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/3933
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