logo

BTC/USD

67873.94

ETH/USD

2536.07

LTC/USD

70.19

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне прорвали оборону ВСУ: все дороги из города взяты под огневой контроль
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне прорвали оборону ВСУ: все дороги из города взяты под огневой контроль

Российские захватчики прорвали оборону ВСУ под Селидовым

сегодня, 09:56 comments2233
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В течение последних двух дней российские захватчики сумели проломить оборону ВСУ под Селидовым, сообщил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, оккупанты сумели взять под огневой контроль дороги сообщение и фактически решить судьбу битвы за городок.

Россияне прорвали оборону ВСУ: все дороги из города взяты под огневой контроль

Селидово

"Больших выводов не будет. Все предсказуемо. Без людей в подразделениях и профессиональных командиров на верхах мы продолжим героический путь по стиранию подразделений в боях за нафиг никому не нужные посадки, а потом не будем знать, кем закрепляться на новых рубежах", — отметил Мельник.

По его мнению, россияне будут и дальше давить по всему Донбассу. При этом он подчеркивает, что ситуация от Угледара до Временного Яра очень сложна и будет ухудшаться.

"На период дождей обе стороны получат незначительную передышку, но как только земля промерзнет россияне снова попрут со всех щелей", — добавил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета. По его информации, идет продвижение российской армии вторжения в восточную часть Селидового. "Кара-Даг" убивает многих, но еще больше русских солдат двигаются к центральной части города, в то время как другие продолжают выполнять обходной маневр, чтобы окружить его. Та же российская тактика, которая сработала с более чем 10 другими городами. Он добавил, что "русские тряпки" появились на многоэтажках в центре города.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02eqG1rv2rLejDPQC51pR45tTeU5P4sawe2mhu5oZCBz5DYEJvnUC3Vb1sDMzv4qXUl&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости