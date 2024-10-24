Россияне прорвали оборону ВСУ: все дороги из города взяты под огневой контроль

В течение последних двух дней российские захватчики сумели проломить оборону ВСУ под Селидовым, сообщил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, оккупанты сумели взять под огневой контроль дороги сообщение и фактически решить судьбу битвы за городок.

Селидово

"Больших выводов не будет. Все предсказуемо. Без людей в подразделениях и профессиональных командиров на верхах мы продолжим героический путь по стиранию подразделений в боях за нафиг никому не нужные посадки, а потом не будем знать, кем закрепляться на новых рубежах", — отметил Мельник.

По его мнению, россияне будут и дальше давить по всему Донбассу. При этом он подчеркивает, что ситуация от Угледара до Временного Яра очень сложна и будет ухудшаться.

"На период дождей обе стороны получат незначительную передышку, но как только земля промерзнет россияне снова попрут со всех щелей", — добавил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации немецкого аналитика Юлиана Репке, российские войска вошли в город Селидово Донецкой области, который успешно защищался с лета. По его информации, идет продвижение российской армии вторжения в восточную часть Селидового. "Кара-Даг" убивает многих, но еще больше русских солдат двигаются к центральной части города, в то время как другие продолжают выполнять обходной маневр, чтобы окружить его. Та же российская тактика, которая сработала с более чем 10 другими городами. Он добавил, что "русские тряпки" появились на многоэтажках в центре города.





