Российские захватнические войска продолжают усиливать давление в Донецкой области. Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои уже ведутся в самом городе, и ситуация там напряженная. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, российские захватчики с самого утра начинают и не прекращают ожесточенные штурмы.

"Бои ведутся буквально за каждый подъезд. Россияне зашли на восточную окраину города, несколько продвинулись по улице Центральная, в направлении шахты Центральная. Но ситуация постоянно меняется, то мы отбиваем у них огневые пункты, то они где-то уничтожают наши. Но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться", – отметила Бобовникова.

Она отметила, напряженная обстановка сейчас не только в Торецке. К северо-западу от Нью-Йорка есть поселок Нелиповка. И сейчас бои ведутся именно за него.

"Тактика врага похожа на ту, что применяют в Торецке – сравнивают с землей город из артиллерии, а затем постоянно штурмуют малыми группами – 3-5 человек. И эти штурмы продолжаются в течение суток", – отметила она.

В то же время Анастасия Бобовникова уточнила, что ситуация возле Часового Яра сложная, но контролируемая ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — наступление РФ продолжается и имеет хоть и небольшой, но успех. Подтверждением этого есть то, что российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись по улицам Рудничной и Торговой в центре Торецка, и приближаются к шахте "Центральная" в центре Торецка, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.



