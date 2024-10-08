Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватнические войска продолжают усиливать давление в Донецкой области. Горячее всего сейчас на Торецком направлении. Бои уже ведутся в самом городе, и ситуация там напряженная. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, российские захватчики с самого утра начинают и не прекращают ожесточенные штурмы.
Она отметила, напряженная обстановка сейчас не только в Торецке. К северо-западу от Нью-Йорка есть поселок Нелиповка. И сейчас бои ведутся именно за него.
В то же время Анастасия Бобовникова уточнила, что ситуация возле Часового Яра сложная, но контролируемая ВСУ.
Читайте также на портале "Комментарии" — наступление РФ продолжается и имеет хоть и небольшой, но успех. Подтверждением этого есть то, что российские оккупационные войска продвинулись в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись по улицам Рудничной и Торговой в центре Торецка, и приближаются к шахте "Центральная" в центре Торецка, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.
Новости