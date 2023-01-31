Россияне продолжают подготовку к новому наступлению, - ISW

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Кравцев Сергей
Москва создает условия для начала наступательных усилий в ближайшие месяцы. Скорее всего, первый удар россияне хотят нанести в Луганской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", с ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские военные. Фото: Getty Images
Аналитики привели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 30 января о том, что нет никаких признаков того, что Москва готовится к мирным переговорам, и что все указывает на противоположное.
В отчете отмечается, что, по его словам, Россия может мобилизовать до 200 тисяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.
Специалисты также напомнили слова председателя Совета резервистов Вооруженных сил Украины Ивана Тимочка, который проинформировал, оккупанты усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.
Кроме того, как утверждают аналитики, российские военные блоггеры продолжили говорить, что создаются условия для наступления РФ, и Москва задействовала "еще не все резервы".
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