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Россияне продолжают подготовку к новому наступлению, - ISW

Россия активно закупает вооружение у Ирана и КНДР

сегодня, 07:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Москва создает условия для начала наступательных усилий в ближайшие месяцы. Скорее всего, первый удар россияне хотят нанести в Луганской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", с ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Россияне продолжают подготовку к новому наступлению, - ISW

Российские военные. Фото: Getty Images

Аналитики привели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 30 января о том, что нет никаких признаков того, что Москва готовится к мирным переговорам, и что все указывает на противоположное.

В отчете отмечается, что, по его словам, Россия может мобилизовать до 200 тисяч военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Специалисты также напомнили слова председателя Совета резервистов Вооруженных сил Украины Ивана Тимочка, который проинформировал, оккупанты усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

"Заявления Столтенберга и Тимочка подтверждают предварительный прогноз ISW о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы", — подчеркнули в Институте изучения войны.

Кроме того, как утверждают аналитики, российские военные блоггеры продолжили говорить, что создаются условия для наступления РФ, и Москва задействовала "еще не все резервы".

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-30-2023?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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