Россияне продолжают оккупацию: Украина за несколько дней потеряла населенный пункт

Российские войска оккупировали поселок Прогресс в Донецкой области и продвинулись по нескольким направлениям на востоке Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ DeepState.



Россия оккупировала поселок Прогресс. Фото из открытых источников

Бои на подступах к поселку Прогресс начались в последние дни апреля. Украинские силы относительно успешно отражали атаки врага последние три месяца, однако Россия за 48 часов смогла взять населенный пункт. 17 июля 2024 года российские войска дошли до окраин села Прогресс. 19 июля оккупационные силы РФ зашли в деревню и частично ее оккупировали, а 21 июля взяли под контроль всю территорию Прогресса.

"Полосу, состоявшую из самого села, приняла одна из пехотных бригад. Когда враг начал массированный штурм 19 июля, то почти вся деревня была оставлена. Срочно поступила помощь из другой уже механизированной бригады, которая стала на западной улице села. 20 июля из-за отсутствия достаточного количества пехоты и ее силам пришлось отойти. Теперь уже за село", — сообщает DeepState ход боев за Прогресс.

Аналитический ресурс отмечает, что продвижение врага после оккупации Прогресса имеет две основные цели. Первая заключается в приближении и попытке прервать трассу Покровск-Константиновка, а также занять высоту западнее Воздвиженки. Другой целью для российских войск станет движение по хребту, где проложена железная дорога и выход на высоту вблизи Новогродовки.

Кроме оккупации Прогресса россияне имели продвижение в Красногоровке, Песчаном, возле Лозоватского, Новоалександровки, Прогресса и Андреевки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне на оккупированных территориях демонтируют важные памятники украинской истории.

Также "Комментарии" писали об оккупанте, спрятавшемся от украинского дрона в куче противотанковых мин.



