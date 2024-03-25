Россияне притихли и готовятся к большому наступлению: военный назвал опасные направления

Находящийся на Горловском направлении украинский военный Евгений Иевлев отмечает, что враг снизил свою активность, если сравнивать плотность вражеских обстрелов за последние месяцы. Соответствующее заявление он сделал во время эфира на телеканале " Эспрессо ".

РФ готовится к наступлению (фото из открытых источников)

"Глядя на предыдущие 3-4 дня, активность врага упала, если сравнивать с последними месяцами. Летят и кассетки, и минометы, но не так, как это было раньше. То есть с 24 часов в сутки активность была 18-20 часов. Противник с периодичностью раз в 2 часа запускает FPV-дроны по нашим логистическим путям, где мы выезжаем на позиции, вывозим ребят. Но к удивлению того, что было в последние два месяца, немного притихло", — комментировал ситуацию представитель ВСУ

Как он продолжил, наблюдая расстояние в глубину 15- 20 км , не видно повреждений или уничтожения враждебных логистических артерий, поэтому трудно объяснить, почему захватчик снизил свою боевую активность.

"Возможно, где враги стали экономить БК, потому что машины, которые им доставляли боекомплекты, мы видим, что они ездят. Первый вариант, который мы рассматриваем, они готовятся к наступлению. Второй — экономят БК, которое могло где-то им понадобиться больше. Или они получили сигналы, что какое-то время боекомплекты получать не будут", — утверждает Евгений Иевлев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ раскрыли детали о новом оружии Путина . Кремль заявил, что так называемая "специальная военная операция" в Украине перешла к "состоянию войны". Эта эскалация последовала за фиктивной победой Путина на выборах и самой большой за время войны атакой ракет и дронов на энергетическую инфраструктуру Украины. Теракт в Подмосковье, в результате которого погибли более 100 человек, подливают еще больше масла, независимо от того, кто несет ответственность. Нет сомнений в том, что если у Путина и были какие-то границы, то теперь они исчезли, и он может считать, что может использовать любое оружие, даже ядерное или химическое, для достижения своей цели.