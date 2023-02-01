Россияне придут на коленях подписывать мир – Дуда

Польский президент Анджей Дуда вспомнил разговор с Владимиром Зеленским, во время которого попросил президента Украины, чтобы мирный догорь между Украиной и Россией был подписан в Переяславе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Wprost .

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда вместе с первой леди Польша и начал свой двухдневный визит в Латвию, где встретится с президентом Эгилсом Левитсом 1 февраля. Во время пресс-конференции на встрече президента Дуды с поляками в Риге, лидер Польши критически высказался о российской агрессии.

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"Мы очень сильно поддерживаем друг друга, особенно в то время, когда этот монстр с российского востока снова восстает и протягивает свои хищные лапы, чтобы захватить больше народов. Он напал на наших соседей из Украины, на наших бывших соотечественников из Речи Посполитой, этой великой Республики , желая лишить их свободы, независимости, суверенитета, жизни и, прежде всего, самоопределение", – говорит Анджей Дуда.

Дуда утверждает, что благодаря совместной поддержке союзников Украина сможет победить Россию. Но добавляет, что во время недавнего разговора с Зеленским он попросил подписать мир в одном из городов Украины, чтобы засвидетельствовать конец русского, советского и имперского террора.

"Владимир, глядя на нашу историю, когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на коленях мир подписывать, то ведите их в Переяслав, пусть они с вами подпишут мир. Пусть перечеркнут все те годы советского и русского влияния и эту неволю со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова защищаетесь", – сказал президент Польши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев прочитал пропагандистское письмо о том, что Польша должна была погибнуть.

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