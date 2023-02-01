Россияне придут на коленях подписывать мир – Дуда

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Slava Kot
Польский президент Анджей Дуда вспомнил разговор с Владимиром Зеленским, во время которого попросил президента Украины, чтобы мирный догорь между Украиной и Россией был подписан в Переяславе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Wprost .
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Анджей Дуда вместе с первой леди Польша и начал свой двухдневный визит в Латвию, где встретится с президентом Эгилсом Левитсом 1 февраля. Во время пресс-конференции на встрече президента Дуды с поляками в Риге, лидер Польши критически высказался о российской агрессии.
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Дуда утверждает, что благодаря совместной поддержке союзников Украина сможет победить Россию. Но добавляет, что во время недавнего разговора с Зеленским он попросил подписать мир в одном из городов Украины, чтобы засвидетельствовать конец русского, советского и имперского террора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев прочитал пропагандистское письмо о том, что Польша должна была погибнуть.
Также "Комментарии" писали о Викторе Ющенко, который посоветовал Путину посмотреть польский фильм.
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