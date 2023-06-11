Россияне придумали новый способ, чтобы изучать украинскую систему ПВО: что это и есть ли опасность (ФОТО)

Раскрыта очередная хитрость, к которой прибегают захватчики, борясь с украинской системой ПВО. Представитель ВСУ, специалист по радиоразведке и радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш рассказал о необычном фанерном самолете, что захватчики недавно запустили на территорию Украины, пишет "УНИАН".

РФ запускает по Украине фанерные самолеты (фото facebook.com/Serhii.Flash)

Самодельных "птичек", схожих с затрофеенной, кафиры, как говорит военный, запустили с двумя целями – потратить боекомплекты украинских систем ПВО и изучить украинскую противовоздушную оборону.

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Российское фанерное изделие имеет угловой отражатель, что делает его заметным для украинской противовоздушной обороны, но чужая "птичка" таки могла прилететь из южного региона в полтавский город Миргород.

"Вот эта модель пролетела всю страну с юга с конечной задачей "проверить" ПВО Миргорода. Из таких самолетов можно считать полетную карту и другие вещи, поэтому специалисты просят не делать это самостоятельно, сообщить по команде наверх и они приедут и это сделают. И на окончания я скажу, что этот полет совпал с мощным ракетным и БПЛА ударом по Миргороду. То есть эти "птички" запускают не просто российские безумные любители, а делается это с полным контролем военных РФ", — отметил представитель ВСУ.

Сергей Флеш еще добавил, что вести борьбу с такими фанерными "птичками" нелегко.

"Проще всего [бороться] РЭБом (средства радиоэлектронной борьбы), там, как видите, стоит GPS в основе всего. Только на такую фанеру никто его дорогим и защищенным не поставит. Но это все требует мастерства наших ребят. Или стрелковым оружием. Но поскольку эти БПЛА пролетают всю страну невредимыми, то это не все так легко", – заключил военнослужащий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что американцы сообщили положительные новости относительно системы ПВО Patriot в Украине