Российские войска пытаются заблокировать обеспечение украинских военных в Курахово, чтобы заставить их покинуть этот населенный пункт, сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Курахово

По его словам, самой сложной сейчас является ситуация в районах Селидового и Покровска. Российская пехота постоянно атакует эти направления, пытаясь захватить Селидово, что откроет путь в Покровск. В то же время, говорит эксперт, в Торецке продолжаются уличные бои, где российские войска постепенно захватывают территорию, продвигаясь улица за улицей и дом за домом. Ступак также отметил неприятную ситуацию на юге, где фиксируется перемещение тяжелой техники российской армии без тактических отметок в направлении Бердянска.

Эксперт добавил, что на прошлой неделе россиянам удалось прорваться на 1 км вглубь украинской территории на границе Донецкой и Запорожской областей, в районах Гуляйполя и Великой Новоселки.

"Не надо быть большим аналитиком, открываем карту DeepState и видим, что дальше для захватчика большая цель – перекрыть дорогу, которая соединяет Курахово с городом Запорожье. Это чтобы сделать пребывание наших военных в Курахово и на его окрестностях невозможным, и заставить украинское командование отойти из этого населенного пункта, и таким образом россияне смогли бы сделать большой восторг, не прилагая больших усилий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг подбирается к Селидову и создает предпосылки для того, чтобы украинский гарнизон покинул город.

"Комментарии" также рассказывали , что иорог собирает 250-тысячную группировку, чтобы начать битву за Курахово, имеющую огромную промзону. Именно эту битву называют битвой десятилетия.



