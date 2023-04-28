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Россияне прибывают в Мариуполь: Андрющенко указал количество

Во временно оккупированный Мариуполь Кремль населяет граждан из дальних регионов Российской Федерации.

28 апреля 2023, 11:32
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Автор:

Slava Kot

В Мариуполь прибывают российские граждане, занимающие квартиры выехавших из оккупированного города горожан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети советника мэра города Петра Андрющенко.

Россияне прибывают в Мариуполь: Андрющенко указал количество

В Мариуполь населяют граждан из России. Фото из открытых источников

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, после нападения России из города выехало более 100 тыс. украинцев, а когда была совершена оккупация, еще 100 тыс. выехали через Россию, Европу и попали на территорию Украины.


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Таким образом, около половины домов в Мариуполе остаются незаселенными. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, оккупационные власти под руководством Кремля начали заселять туда жителей "глубинных народов России", занимающих квартиры мариупольцев. По оценкам Андрющенко, количество приезжих россиян в оккупированном Мариуполе превысило отметку в 40 тыс. человек.

""Новые мариупольцы" глубинных народов России выходят из самозайменных квартир старых мариупольцев и стройными рядами спешат на работу. Предел у 40 тысяч граждан России пересечен. И этих тараканов продолжает прибывать", — пишет Андрющенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал количество жителей города, погибших с начала войны.

Также "Комментарии" писал о бразильском футбольном клубе, решившем временно изменить свое название на ФК "Мариуполь". Команда будет носить эмблему и форму украинского клуба. Такое решение президент бразильского клуба объясняет тем, что население провинции, где играющая команда состоит из более чем 70% выходцев из Украины. Бразильский клуб будет называться украинским городом, пока футбольная команда не вернется в Мариуполь.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/9144
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