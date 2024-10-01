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Россияне практически полностью оккупировали один город, который держался месяцами

Россияне практически полностью оккупировали Нью-Йорк

сегодня, 08:47
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Ткачик Олеся

Нью-Йорк практически полностью оккупирован, считанные сотни метров остаются до выхода захватчиков на админграницы этого поселка, отметил военкор Богдан Мирошников.

Россияне практически полностью оккупировали один город, который держался месяцами

Нью-Йорк

Это было очень ожидаемо еще 1,5-2 месяца назад, но наши воины сделали почти невозможное и задержали там врага. Основные бои перемещаются теперь к Нелиповке, прикрывающей Торецк с запада. Поэтому враг в дальнейшем вынужден атаковать Торецка в лобовую, чем несет очень большие потери", — подчеркнул Мирошников.

Что касается Угледара, то там в городе продолжаются бои.

"Самые главные события – на флангах, где основной целью врага является обеспечение полного контроля на автодороге Богоявленка-Угледар, а также пути от третьей шахты до Богоявления", – говорит эксперт.

По его словам, российские захватчики очень желают перерезать грунтовые дороги, ведущие от города.

"Продвижение с флангов по границам города в северной части для формирования кольца оцепления затормозилось. Наши воины продолжают творить чудеса!" –подчеркнул Мирошников.

Он подчеркнул, что враг вынужден тратить все больше и больше пехоты и средств поражения, погружаясь в городские бои, хотя они такого не предполагали. Но, несмотря на это, расстояние между линией боестолкновения и Богоявленкой крайне угрожающее, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупационные войска с запада и юга вошли в Угледар Волновахского района Донецкой области. Эксперты публикуют сделанные россиянами фото из украинского города, которое держало оборону с первых дней войны. На одном из фото – русские флаги в западной части Угледара.





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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6213
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