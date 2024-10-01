Россияне практически полностью оккупировали один город, который держался месяцами

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Ткачик Олеся
Нью-Йорк практически полностью оккупирован, считанные сотни метров остаются до выхода захватчиков на админграницы этого поселка, отметил военкор Богдан Мирошников.
Нью-Йорк
Что касается Угледара, то там в городе продолжаются бои.
По его словам, российские захватчики очень желают перерезать грунтовые дороги, ведущие от города.
Он подчеркнул, что враг вынужден тратить все больше и больше пехоты и средств поражения, погружаясь в городские бои, хотя они такого не предполагали. Но, несмотря на это, расстояние между линией боестолкновения и Богоявленкой крайне угрожающее, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупационные войска с запада и юга вошли в Угледар Волновахского района Донецкой области. Эксперты публикуют сделанные россиянами фото из украинского города, которое держало оборону с первых дней войны. На одном из фото – русские флаги в западной части Угледара.
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