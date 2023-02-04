Россияне пошли в атаку на Северском направлении

Российские оккупационные войска прибегли к атаке на Северском направлении, впрочем, украинские пограничники не стали медлить и дали жесткий отпор россиянам. В итоге, враг отступил, понеся потери. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Вчера враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении. А после сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. Оккупантов обнаружили. Завязался бой, после чего разведчики отступили", — говорится в сводке.

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Кроме того, ночью противник попытался разведку боем в сторону позиций украинских бойцов, но успеха не имел и отступил.

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