Россияне пошли в атаку на Северском направлении

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска прибегли к атаке на Северском направлении, впрочем, украинские пограничники не стали медлить и дали жесткий отпор россиянам. В итоге, враг отступил, понеся потери. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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Кроме того, ночью противник попытался разведку боем в сторону позиций украинских бойцов, но успеха не имел и отступил.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад "Гвардия наступления". В эти подразделения могут вступать добровольцы, нацеленные именно на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий. Как оцениваете данное решение? Почему подобный шаг предпринят именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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