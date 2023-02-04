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Россияне пошли в атаку на Северском направлении

Российские разведчики пытались прорваться на территорию Украины

сегодня, 13:00 comments1133
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска прибегли к атаке на Северском направлении, впрочем, украинские пограничники не стали медлить и дали жесткий отпор россиянам. В итоге, враг отступил, понеся потери. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

Россияне пошли в атаку на Северском направлении

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Вчера враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении. А после сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны. Оккупантов обнаружили. Завязался бой, после чего разведчики отступили", — говорится в сводке.


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Кроме того, ночью противник попытался разведку боем в сторону позиций украинских бойцов, но успеха не имел и отступил.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия усиливает эскалацию, но Запад не спешит ускорять поставки ВСУ вооружения: почему так происходит. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему порталу.                                                                

Также издание "Комментарии" сообщало — Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад "Гвардия наступления". В эти подразделения могут вступать добровольцы, нацеленные именно на усиление сил обороны и освобождение оккупированных территорий. Как оцениваете данное решение? Почему подобный шаг предпринят именно сейчас? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — может ли Украина стать членом Европейского Союза до окончания войны – какое главное препятствие на пути к успешной евроинтеграции.



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Источник: https://t.me/DPSUkr/9389
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