Россияне попытались штурмом прорваться в Покровск: чем все закончилось

Российские оккупационные войска пытались прорваться в Покровск с западного направления, однако, по состоянию на сейчас, эта попытка потерпела неудачу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, это стало возможным благодаря эффективным действиям украинских операторов дронов, которые обеспечили надежную защиту города. Несмотря на наличие у россиян мощной группировки на Новопавловском направлении, которая могла бы усилить атаки, им не удалось достичь значительного успеха.

"Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что украинцы имеют какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание... Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно", — отметил Трегубов.

Стоит отметить, сейчас Покровск стал основной целью россиян, оккупанты каждый день пытаются прорвать там оборону. Именно поэтому этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Покровском направлении украинские защитники взяли под контроль населенный пункт Котлино. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Также издание "Комментарии" сообщало – наступление российских захватнических войск на Покровск, который городом-крепостью, охватывающий целую линию городских поселений, простирающихся на север через восточную Украину, "продолжает затягиваться". Россиянам все никак не удается найти подход, чтобы существенно продвинуться. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.



