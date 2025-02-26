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Из Покровского направления поступают хорошие новости: откуда ВСУ выбили оккупантов

ВСУ зачистили Котлино от российских оккупантов

сегодня, 12:02
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Кравцев Сергей

На Покровском направлении украинские защитники взяли под контроль населенный пункт Котлино. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Из Покровского направления поступают хорошие новости: откуда ВСУ выбили оккупантов

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в ходе штурмовых действий украинские десантники зачистили село Котлино, что под Покровском. Занятие этого села позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск-Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы.

"Десантники совместно со смежными подразделениями Сил обороны не позволили захватчикам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за пределы села. В результате совместных действий было уничтожено: БТР, 12 единиц автомобильной техники", — рассказали в "Хортице".

Также было ликвидировано 274 российских оккупантов, и ранены 203.

В сообщении говорится, что украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике, уничтожая превосходящие силы врага, который пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Также обнародовано соответствующее видео, на котором можно увидеть определенные фрагменты боев за Котлино и украинских бойцов, которые рассказывают об этих событиях.

В частности, по словам защитников, в конце января российская группировка в неравном бою подвинула Силы обороны Украины и заняла Котлино. После этого противник намеревался выйти на трассу Покровск-Днепр, накапливать там силы, что в целом могло значительно погрешить ситуацию на всем Покровском направлении.

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Источник: https://t.me/Khortytsky_wind/5740
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