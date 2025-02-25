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План Путина проваливается: почему с Покровском у россиян не получается, как Бахмутом и Авдеевкой

Forbes пишет о том, что украинские беспилотники спасают Покровск, "удушая" российские линии снабжения

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей

Наступление российских захватнических войск на Покровск, который городом-крепостью, охватывающий целую линию городских поселений, простирающихся на север через восточную Украину, "продолжает затягиваться". Россиянам все никак не удается найти подход, чтобы существенно продвинуться. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

План Путина проваливается: почему с Покровском у россиян не получается, как Бахмутом и Авдеевкой

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

По данным Conflict Intelligence Team, украинские бригады недавно контратаковали в нескольких милях к югу от Покровска, отбив территорию вокруг деревни Лысовка и увеличив оборонительный буфер вокруг самого города. Успешная операция последовала за аналогичной украинской контратакой в начале этого месяца на западной стороне Покровска.

Отмечается, что в конце прошлого года россияне достигли пригородов города и там они столкнулись с "настоящей стеной украинских беспилотников". Эффективное украинское глушение радиосигналов часто сбивает все, кроме лучших российских беспилотников: оптоволоконных моделей, которые не полагаются на радио. Чтобы подавить российские оптоволоконные беспилотники, которые управляются с помощью длинных разматывающихся кабелей, украинские группы беспилотников вокруг Покровска научились обнаруживать длинные волокна, отражающие солнце.

Forbes  отмечает, важно, что украинские беспилотники не только изматывают передовые силы врага, но и летают на много километров позади линии фронта, чтобы охотиться на российские грузовики со снабжением, пробирающиеся по дорогам в сторону Покровска. Эти "дорожные резаки" превратили одну важную российскую линию снабжения — дорогу Очеретино-Прогрес — в кладбище российских грузовиков, фургонов, автомобилей и вездеходов.

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