Самой горячей точкой российско-украинской войны сегодня украинский плацдарм в Курской области России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на мнение российских военнослужащих.

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Так, командир российского отряда специального назначения, который, по его словам, служил на четырех фронтах на востоке Украины, считает бои на Курщине худшими.

"Это самые жестокие бои – я не видел ничего подобного за всю специальную военную операцию", — сказал российский командир с позывным "Аид", командующий отрядом из около 200 бойцов.

Похожего мнения и другие российские оккупанты, воюющие под Курском. По их убеждению, вскоре бои станут еще более кровавыми.

"Мы ожидаем Бахмут 2.0", — сказал российский командир с позывным Хадесом, служащий в одном из многочисленных подразделений "Ахмат", состоящий преимущественно из остатков бывшей "Группы Вагнера".

Между тем, военные аналитики, а также родственники жителей Суджи опасаются, что привычка россиян прибегать к тотальным бомбардировкам и решимость Украины удерживать Суджу угрожают городу гуманитарной катастрофой такого уровня, какой в России не было со времен российского вторжения в Чечню в 1990-х годах.

Однако NYT отмечает, что в самой Украине российское вторжение повлекло за собой страдание гражданского населения в гораздо больших масштабах.

Пасси Пароинен, военный аналитик финской исследовательской компании Black Bird Group, сказал, что российский штурм Суджи будет стоить дорого как солдатам, так и гражданским, поскольку Украина развернула в Курской области свои лучшие силы.

Читайте на портале "Комментарии" — российские войска после месяцев неудачных попыток вытеснить украинские войска из Курской области взяли оперативную паузу для перегруппировки. И ВСУ воспользовались этим моментом для контратаки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик "Forbes" Дэвид Акс.



