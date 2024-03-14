Россияне попытались форсировать правый берег Днепра. Что из этого вышло

По информации начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, враг накануне путинских выборов хотел нарисовать себе победу и решился на риск, а именно: попытался отправить десант на правый берег Днепра.

Наталия Гуменюк

Как подчеркнула Гуменюк, оккупанты отправили моторную лодку с личным составом в направлении Антоновского моста, чтобы заявить об очередной "феерической победе".

Однако, как добавила пресс-секретарь Сил обороны юга, когда оккупанты подходили к правому берегу Днепра, ВСУ встретили их мощным артиллерийским огнем. Как результат, лодка захватчиков была повреждена и потеряла боевую способность. Как добавила Гуменюк, россияне вынуждены были отступить. При этом они даже не добрались до правого берега Днепра.

При этом, как отметила Гуменюк, коллаборант Сальдо комментирует эту провальную операцию россиян, как "феерическую победу" по подготовке оккупантами нового плацдарма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне в своих пабликах рассказывают, что они готовы к захвату Николаевской и Херсонской областей. Они даже заявили, что якобы с этих территорий начали эвакуировать служащих.

Эту информацию категорически опровергла Наталья Гуменюк. По ее словам, даже речи не может идти о том, что захватчики могут наступать на правый берег Херсонской области, поскольку они даже не могут преодолеть плацдарм. При этом, добавила Гуменюк, оккупанты пытаются его брать штурмом, имея преимущество и в количестве, и в оружии, однако у них ничего не получается. Все штурмы россиян, добавила пресс-секретарь, завершаются одинаково – поражением врага.