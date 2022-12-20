Россияне получили новый способ для дезертирства. Так они могут избежать боевых действий

ВСУ с помощью беспилотников помогает российским военным сдаться в украинский плен. Дрон летает над председателями российского военного и ведет его в сторону украинских позиций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу Генштаба в Facebook.

Российские солдаты могут скрыться в украинском плену. Фото из открытых источников

На такую идею вдохновила видеозапись в ноябре, на которой сдался российский военный. Мужчина, сдаваясь, бросил оружие и поднял руки над головой, дальше беспилотник отвод пленника в украинское подразделение.

Через несколько недель после этого случая Генштаб ВСУ обнародовал видеоинструкцию, как правильно сдаться в украинский плен с помощью беспилотника.

Такой метод сдачи входит в программу "Хочу жить", в рамках которой российские военные могут дезертировать и сдаться в украинский плен. По этой программе работает Telegram , сайт и телефонная линия. Российский военный обращается к программе и получает подробную инструкцию для сдачи в плен.

По словам ВСУ, беспилотники уменьшают риски для украинских военных, которые берут в плен российских дезертиров во время сдачи в плен. Беспилотник ведет россиянина к точке сдачи, где тот ожидает украинских военных.

Просмотреть видеоинструкцию, как нужно сдаться в плен можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько российских военных хотят добровольно сдаться в украинский плен. Спикер проекта сообщил количество заявлений, поступивших в "Хочу жить"



Также "Комментарии" писали об обмене между российскими и американскими службами. В США уехала баскетболистка, а в Россию торговец оружием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!