Россияне покинули раненую медсестру: «Я поняла, что за нами не придут» (ВИДЕО)



















Российская армия оставила на поле боя раненую медсестру. Украинские воины нашли без сознания, окровавленную женщину и оказали ей медицинскую помощь. Об этом стало известно из обнародованного видео Службы Безопасности Украины.



Российская медсестра дает показания СБУ. Фото из открытых источников

Женщина добровольно пошла в российскую армию медсестрой. Позже оказалась в Украине, где уже в первом бою их десантная бригада была разбита украинской армией, а россияне оставили женщину истекать кровью на поле боя.

Медицинский работник просил помощи у россиян, ведь она и ее коллеги были ранены. Женщина надеялась на эвакуацию, но со временем к ней пришло понимание, что их не спасут.

"Я поняла, что за нами не придут. Дальше у меня кружилась голова и я потеряла сознание", – сообщает российская медсестра.

Украинские службы обнаружили женщину и оказали медицинскую помощь, таким образом спасли ей жизнь. СБУ отмечает, что так везет не всем, поэтому напоминает о "горячей линии". По телефонному номеру можно узнать детали, как показаться живым в плен.

Посмотреть видео с российской медсестрой, которая дает показания для СБУ можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что позвонившие на "горячую линию" россияне уже начали попадать в украинский плен. Специальная служба обнародовала видео с военным РФ , который решил сдаться добровольно, ведь он не хочет воевать и умирать. Как отмечает 26-летний россиян, он был мобилизован и договорился о сдаче в украинский плен еще в России.

Также "Комментарии" писали о рекордном количестве уничтоженных россияне в октябре — более 12 тысяч личного состава.

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