logo

BTC/USD

20385.82

ETH/USD

1570.82

LTC/USD

54.71

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

39.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне покинули раненую медсестру: «Я поняла, что за нами не придут» (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне покинули раненую медсестру: «Я поняла, что за нами не придут» (ВИДЕО)

Очередной миф о россиянах развенчан – они покидают своих.

сегодня, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot








Российская армия оставила на поле боя раненую медсестру. Украинские воины нашли без сознания, окровавленную женщину и оказали ей медицинскую помощь. Об этом стало известно из обнародованного видео Службы Безопасности Украины.

Россияне покинули раненую медсестру: «Я поняла, что за нами не придут» (ВИДЕО)

Российская медсестра дает показания СБУ. Фото из открытых источников

Женщина добровольно пошла в российскую армию медсестрой. Позже оказалась в Украине, где уже в первом бою их десантная бригада была разбита украинской армией, а россияне оставили женщину истекать кровью на поле боя.

Медицинский работник просил помощи у россиян, ведь она и ее коллеги были ранены. Женщина надеялась на эвакуацию, но со временем к ней пришло понимание, что их не спасут.

"Я поняла, что за нами не придут. Дальше у меня кружилась голова и я потеряла сознание", – сообщает российская медсестра.

Украинские службы обнаружили женщину и оказали медицинскую помощь, таким образом спасли ей жизнь. СБУ отмечает, что так везет не всем, поэтому напоминает о "горячей линии". По телефонному номеру можно узнать детали, как показаться живым в плен.

Посмотреть видео с российской медсестрой, которая дает показания для СБУ можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что позвонившие на "горячую линию" россияне уже начали попадать в украинский плен. Специальная служба обнародовала видео с военным РФ , который решил сдаться добровольно, ведь он не хочет воевать и умирать. Как отмечает 26-летний россиян, он был мобилизован и договорился о сдаче в украинский плен еще в России.

Также "Комментарии" писали о рекордном количестве уничтоженных россияне в октябре — более 12 тысяч личного состава.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!