Россияне покидают Крым: в ВСУ объяснили причину

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Кравцев Сергей
Растет количество граждан России, которые покидают аннексированный Крым, понимая, что находиться на полуострове небезопасно и освобождение украинскими войсками Крыма – неизбежно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Крым. Фото: из открытых источников
Она отметила, особенно склонна к панике такая категория россиян, которую привыкли называть "понаехали". Такие граждане РФ пытаются по-быстрому продать имущество, чтобы вернуть хотя бы часть потраченных средств и перебраться обратно в Россию.
Наталья Гуменюк подчеркнула, если раньше из Крыма можно было выехать без каких-либо проблем, то сейчас это целая история, ведь выезд не такой легкий, как раньше.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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