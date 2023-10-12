Россияне покидают Крым: в ВСУ объяснили причину

Растет количество граждан России, которые покидают аннексированный Крым, понимая, что находиться на полуострове небезопасно и освобождение украинскими войсками Крыма – неизбежно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Крым. Фото: из открытых источников

"Несмотря на календарное похолодание, мы продолжаем насаждать не только "бавовну", но и понимание того, что деоккупация не может быть отменена – она будет продвигаться, хотя это не будет такими быстрыми темпами как хотелось бы. Но это неизбежный процесс", – отметила Гуменюк.

Она отметила, особенно склонна к панике такая категория россиян, которую привыкли называть "понаехали". Такие граждане РФ пытаются по-быстрому продать имущество, чтобы вернуть хотя бы часть потраченных средств и перебраться обратно в Россию.

Наталья Гуменюк подчеркнула, если раньше из Крыма можно было выехать без каких-либо проблем, то сейчас это целая история, ведь выезд не такой легкий, как раньше.

"Логистика всего полуострова достаточно усложнена, поэтому на основных направлениях, где есть мосты, которые почти не работают, движение очень медленное. А основная трасса М-17 является неспокойной, потому что имеет признаки огневого контроля со стороны Сил обороны Украины", – прокомментировала Гуменюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина значительно активизировала удары по Крыму. В последнее время прилетало в Верхнесадовое под Севастополем, где расположен запасной командный пункт Черноморского флота РФ. Нанесен мощный удар по аэродрому "Саки". В пятницу, 22 сентября, удар был нанесен непосредственно по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. О чём говорит подобное усиление атак на крымском направлении? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



