Россияне подняли белый флаг(ВИДЕО)

Украина продолжает контрнаступление на южном направлении страны и делает это успешно. Кроме уничтожения большого количества военной техники и личного состава российских войск такие действия украинцев деморализуют россиян. В сеть попало видео, как российские силы вывесили белое знамя.



Россияне подняли белый флаг. Фото из открытых источников

Российские войска подняли белый флаг на юге Украины в Херсонской области. По предварительным данным, это произошло возле села Правдивое. На видео видно, как российские военные машут белым флагом, что означает их поражение в этом сражении и сдачу в плен. Видео этого инцидента можно просмотреть ниже.

Украинские военные, наблюдая за действиями россиян, не уверены в правдивости действий россиян и считают, что те могут лгать, поэтому обсуждали дальнейшие действия. Один из украинских военных предложил выпустить один снаряд по ним.

Ну-ка, Андрюха, дай один снаряд, ободряющий, — сказал украинский воин.

Чем закончилась судьба российских военных, пока неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал в своей статье об уничтожении российских оккупантов в окопах возле Донецкого аэропорта. Тогда в РФ потеряли несколько единиц личного состава.

Также, "Комментарии" писали о потерях Российской Федерации в результате контрнаступления украинских сил на южном направлении. Тогда стало известно, что россияне потеряли несколько танков, десяток гаубиц, систему "Сонцепек", самоходную установку "Гиацинт-С" и другую технику. Кроме этого, были уничтожены три состава боеприпасов российских оккупантов. Личный состав ликвидирован в количестве 82 единицы. Об этом сообщил спикер ОК "Юг".

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