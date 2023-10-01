Россияне перебросили в Бахмут тысячи солдат и техники: в ВСУ рассказали, что происходит

Российские оккупационные войска совсем не собираются отступать из Бахмута. Враг сосредоточил в городе тысячи солдат и техники. Об этом сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Бои за Бахмут (фото из открытых источников)

По его словам, россияне стянули в город более 10 тысяч военных. А еще – там находятся танковые, мотострелковые и десантные полки. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

Также Евлаш добавил, что пока говорить о том, что россияне собираются выходить из оккупированного украинского города, пока не приходится.

Также он заявил, что ВСУ сейчас не будут штурмовать город, ведь это приведет к большим потерям.

"Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы продвинуться вперед, боевые порядки и закрепиться там и нанести огневого поражения противнику", — подчеркнул Евлаш.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут взять российские войска в Бахмуте в полуокружение. Но, чтобы реализовать эту цель нашим военным, надо отбить в оккупантов северный фланг возле города. Там в оккупантов уже есть проблемы с логистикой, потому что ВСУ обстреливают трассу Бахмут – Горловка. Об этом сообщил представитель Восточной группировки Илья Евлаш.

Он заявил, что российские войска попадут в полуокружение, когда ВСУ удастся отбить северный фланг на Бахмутском направлении.

Также он сообщил, что оккупанты на северном фланге используют тактику динамической защиты и пытаются атаковать. Но у них проблемы в логистике, потому что ВСУ держат под огненным контролем трассу Бахмут – Горловка. По его словам, это усложняет врагу использование этой артерии, россияне пытаются использовать другие логистические маршруты, в частности ведущие с временно оккупированной территории.

