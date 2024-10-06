Россияне перебрасывают средства ПВО к Крымскому мосту: в ВСУ заинтриговали заявлением

В сети распространилась информация, что Россия активно усиливает противовоздушную защиту Крымского моста, в частности, транспортирует ракеты С-300 к системам ПВО. На это отреагировал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.



Последствия ударов по Керченскому мосту. Фото из открытых источников

Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что у россиян не просто так возникла необходимость пополнения боеприпасов для систем ПВО в Крыму. По его словам, комплексы С-300 "без работы не останутся".

"Россияне действительно стянули туда достаточно большое количество систем противовоздушной обороны, большого ПВО, как его называют. И не зря они это делают. Ракеты им нужны, это не случайность", — заявил украинский капитан.

Плетенчук отмечает, что россияне концентрируют большое внимание на Крымском мосту. По его словам, для Путина это сакральный объект, и непонятно, имеет ли он большее логистическое значение для России, или идеологическое.

"Россияне прикрывают Керченский мост и сейчас заботятся о нем больше, чем некоторые не менее важные объекты на территории самой Российской Федерации. Они это прекрасно понимают, и мы это прекрасно понимаем", — сказал Плетенчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина в Гааге публично объявила о том, чего следует ожидать России по Крымскому мосту — демонтаж и уничтожение.



Также "Комментарии" писали, что гордость российского диктатора Владимира Путина может уйти под воду. Украинские партизаны обнаружили, что конструкции Крымского моста находятся в плохом состоянии и разрушаются. По их словам, этот стратегически важный объект для РФ нуждается в немедленном ремонте.