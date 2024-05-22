Россияне отводят войска от украинского города, который хотели захватить: в ВСУ объяснили ситуацию

Военные сил обороны Украины уничтожили российских захватчиков, которые прорывались в направлении города Часов Яр . После огневого поражения захватчик планирует отвод подразделений 98 воздушно-десантной дивизии РФ восточнее города. Об этом журналистам LIGA.net рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

Спикер отметил успешную работу украинских артиллеристов и всех подразделений Сил обороны Украины, а также неспособность российских военных продолжить боевые действия.

При этом российская армия имеет значительные потери после активных штурмовых действий, речь идет о потерях до сотни военных.

"За минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, что, сравнивая с предыдущими сутками, увеличилось – 1200 минувших суток. Только на Часов Яр было зафиксировано 301 обстрел", — сообщил спикер.

Волошин продолжил, что на этой линии фронта противник трижды штурмовал позиции сил обороны Украины. К тому же захватчики совершали 8 попыток штурмов неподалеку от Белогоровки и 8 штурмов в направлении Клищиевки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в купанты выбрали себе "новую Авдеевку". Российские террористы пытаются прорвать оборону украинских военных в Волчанске, рассказал в эфире телемарафона военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк".

По его словам, в этом городе террористы используют все вооружения, которые имеют, начиная от беспилотников и завершая КАБами. Как подчеркнул военный, в этом городе оккупанты используют сценарии, которые они использовали при захвате Бахмута и Авдеевки. То есть, подчеркнул военный, россияне делают все для того, чтобы просто "стереть" Волчанск с лица земли.

