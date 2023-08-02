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Россияне отступили с позиций возле Авдеевки, но пошли в атаку вблизи Бахмута: подробности

Под натиском ВСУ оккупанты отступили с позиций возле Авдеевки, но попытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки

сегодня, 09:27
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Кравцев Сергей
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В районе Авдеевки Донецкой области шли ожесточенные бои, в результате которых противнику пришлось покинуть свои позиции, которые он занял ранее. не увенчались попытки врага усиливать наступление и на Лимано-Купянском направлении. Здесь украинские защитники, как и ранее сдерживают продвижение российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук.

Россияне отступили с позиций возле Авдеевки, но пошли в атаку вблизи Бахмута: подробности

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, вблизи Авдеевки россиянам пришлось отступать, потому что украинские силы пошли в штурмовые атаки. В итоге, оккупанты не справились с давлением и были вынуждены отступить. Не остановились украинские войска и южнее Бахмута. Здесь украинская армия также пытается продвигаться вперед.


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По словам Ковальчука, чтобы остановить успешное продвижение украинских защитников вокруг Бахмута врага предпринял попытку пойти в штурмовую атаку севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Здесь до сих пор продолжаются тяжёлые бои.

В Генштабе подчеркивают, украинские воины также продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах. У противника значительные потери.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вошла в август – последний месяц лета-2023, очередной месяц войны, развязанной Россией против нашей страны. Войны, которая всё чаще бьет по самой РФ. Но которую она, увы, не собирается заканчивать. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" августовскими ожиданиями касательно ситуации на военных, внутриполитических и внешнеполитических фронтах.




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