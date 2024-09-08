Россияне определили цель №1, отказавшись от атаки Покровска

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Ткачик Олеся
Ситуация на Покровском направлении несколько стабилизировалась за последнюю неделю: продвижение российских войск здесь замедлилось, но в других районах боевые действия продолжаются активно. Украинские военные продолжают проводить контратаки, приносящие определенные результаты, рассказал в эфире 24 канала военный аналитик и обозреватель OSINT Виталий Кононученко.
Оккупанты
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в последние дни ситуация на Покровском направлении стала несколько более спокойной, хотя напряжение все еще сохраняется. Российские войска не оккупировали новые территории севернее Покровска за последние десять дней, но продолжают продвижение на южных участках, таких как Селидово, Украинск, и Долиновка.
В частности, 15-я бригада оперативного назначения НГ "Кара-Даг", которая была переброшена на Покровское направление в конце лета, совершила успешную атаку, отразив небольшую территорию к востоку от Селидового в направлении села Михайловка.
В то же время стало известно, что российские войска, участвовавшие в боях за Покровск, были переброшены в Курскую область. По словам Кононученко, за последнюю неделю линия фронта на Покровском направлении оставалась неизменной, а российские резервы истощились. Если первому эшелону российских штурмовиков удалось добраться до украинских окопов, то привлечение второго эшелона и дальнейшее продвижение на Покровск оказалось невозможным.
Однако, говорит эксперт, на юге российские войска все еще сохраняют определенный наступательный потенциал, что указывает на их сосредоточенность на направлении Селидового, Украинска и Горняка.
В то же время, украинские военные также не теряют времени: возле Покровска готовят новые оборонные рубежи и укрепляют фортификации, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о стабилизации фронта речь пока не идет.
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