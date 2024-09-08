Россияне определили цель №1, отказавшись от атаки Покровска

Ситуация на Покровском направлении несколько стабилизировалась за последнюю неделю: продвижение российских войск здесь замедлилось, но в других районах боевые действия продолжаются активно. Украинские военные продолжают проводить контратаки, приносящие определенные результаты, рассказал в эфире 24 канала военный аналитик и обозреватель OSINT Виталий Кононученко.

Оккупанты

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в последние дни ситуация на Покровском направлении стала несколько более спокойной, хотя напряжение все еще сохраняется. Российские войска не оккупировали новые территории севернее Покровска за последние десять дней, но продолжают продвижение на южных участках, таких как Селидово, Украинск, и Долиновка.

В частности, 15-я бригада оперативного назначения НГ "Кара-Даг", которая была переброшена на Покровское направление в конце лета, совершила успешную атаку, отразив небольшую территорию к востоку от Селидового в направлении села Михайловка.

"Со стороны Марьинки и Угледара враг сейчас пытается атаковать большими силами. Пока выглядит так, что в сторону Покровского продвижения замедлилось, но южнее Селидового, россияне пытаются двигаться к югу, а со стороны южнее Угледара двигаться на север. Таким образом, они хотят замкнуть небольшое оперативное окружение там, где город Курахово выглядит так, что Покровск стал для них второстепенной целью", – объяснил военный обозреватель.

В то же время стало известно, что российские войска, участвовавшие в боях за Покровск, были переброшены в Курскую область. По словам Кононученко, за последнюю неделю линия фронта на Покровском направлении оставалась неизменной, а российские резервы истощились. Если первому эшелону российских штурмовиков удалось добраться до украинских окопов, то привлечение второго эшелона и дальнейшее продвижение на Покровск оказалось невозможным.

Однако, говорит эксперт, на юге российские войска все еще сохраняют определенный наступательный потенциал, что указывает на их сосредоточенность на направлении Селидового, Украинска и Горняка.

"Концентрация сил пока такова, что они не могут поддерживать одновременное наступление по всем направлениям. Они выбирают только приоритетные участки и там проводят штурмовые действия. Все сместилось к югу от Покровска. Для самого города угроза немного уменьшилась", – заявил Кононученко.

В то же время, украинские военные также не теряют времени: возле Покровска готовят новые оборонные рубежи и укрепляют фортификации, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что о стабилизации фронта речь пока не идет.



