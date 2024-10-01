"Россияне оккупировали Угледар": что происходит в городе

Российские оккупационные войска близятся к полному захвату Угледара в Донецкой области. Согласно сообщению DeepState , враг уже пробрался в центр города, а на захваченных зданиях были вывешены российские флаги.

Бои за Угледар (фото из открытых источников)

Telegram-канал "Dnipro|OSINT с Гарбузом" подтверждает, что оккупанты продолжают продвижение и вывешивают свои флаги на административных зданиях Угледара, в том числе на здании горсовета и пожарной части. Это свидетельствует о том, что русские войска взяли под свой контроль значительную часть города.

По данным главы областной военной администрации (ОВА) Вадима Филашкина, в Угледаре сейчас остается 107 мирных жителей. Из-за активных боевых действий до них сложно добраться, что делает невозможным проведение эвакуации. Детей в городе нет – их удалось эвакуировать раньше. Гуманитарная ситуация в Угледаре критическая: поставка пищи, воды и лекарств невозможна из-за интенсивных боев.

Аналитики DeepState подчеркивают, что на всех важных точках города вывешены российские флаги, что свидетельствует о почти полной оккупации Угледара. По их мнению, оборона города находится на грани завершения, и эти дни могут стать последними для украинских сил, защищающих Угледар.

"Россияне оккупировали Угледар — кафиры публикуют вывешенные флаги на всех уголках города. Последние дни обороны... Честь боровшимся и тем, кого уже нет с нами", — отметили аналитики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что The Telegraph пишет, что сотни бойцов ВСУ могли попасть в окружение в Угледаре. Ситуация в Угледаре Донецкой области, по сообщению издания The Telegraph, критическая. Российские оккупационные войска почти оцепили город, создавая угрозу для украинских защитников. Один из военных 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) рассказал, что пути эвакуации перекрыты, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего стремительно заканчиваются. В настоящее время атаки на Угледар идут с трех сторон, что значительно усложняет ситуацию.