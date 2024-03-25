Россияне оккупировали еще два населенных пункта возле Авдеевки: BILD показал карту боев

Российским оккупантам удалось захватить населенные пункты Тоненько и Орловка в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Бои в районе Авдеевки (фото из открытых источников)

"Этот пояс, который должен быть обустроен как пояс обороны, упал под ударами российской армии, которой удалось продвинуться вперед при массированном использовании людей и техники, значительная часть из которых при этом потеряна", – говорится в сообщении Рёпке.

По его информации, продолжаются бои за Бердичи.





Известно, что Тоненько и Орловка расположены примерно в 5 км к западу от Авдеевки.

Пока нет официальных комментариев от ВСУ по поводу этого сообщения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, хватит ли у России "мяса" еще на два года войны. На фоне того, что Россия продолжает свое наступление, появились тревожные сообщения литовской разведки о том, что оккупанты в таком же темпе смогут воевать еще как минимум два года. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что в России действительно хватит человеческого ресурса и дронов еще на два года войны, но есть серьезные проблемы с техникой – танками и БМП. При этом он отметил, что возникает вопрос, как можно использовать ресурсы, которые постоянно берутся из складов и центров хранения.

Относительно ситуации на фронте, военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что линия фронта в районе Авдеевки Донецкой области стабилизируется. В то же время российские захватчики начали опрокидывать свои силы на другое направление. По словам эксперта, части, которые враг держал на Авдеевском направлении, сейчас "перетекают в сторону Марьинки, общее направление на Курахово". Он подчеркнул, что для штурмов Авдеевки россияне собрали около 40 тысяч военных.

