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Россияне огромным штурмом пошли на важные позиции ВСУ в Херсонской области

Российская армия накопила резервы и пошла со штурмом на украинские силы обороны в Херсонской области

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Военные российской армии приняли решение придерживаться другой тактики на Левобережье Херсонщины и пользоваться техникой в том случае, чтобы подвезти своих захватчиков, еще они перестали обстреливать позиции украинских военных управляемыми бомбами из истребителей.

Россияне огромным штурмом пошли на важные позиции ВСУ в Херсонской области

Россияне штурмом пошли на Крынки (фото из открытых источников)

Об этом сообщал лейтенант ВСУ "Алекс", в частности, что захватчики передумали массово штурмовать с помощью техники украинские позиции и, может, "поумнели". Но это оказалось недолго.

"В Крынках оккупанты то ли поумнели, то ли, может, "птицы Мадяра" воспитали, но уже не прутся массово техникой на наши позиции, потому что велик риск потери от FPV. Максимум — использование для доставки личного состава к своим позициям", — написал военный.

В понедельник, 8 января, накопив технику и резервы, оккупанты начали штурмовать позиции Сил обороны недалеко от населенного пункта Крынки. Украинские морпехи таки отразили большой штурм. Об этом сообщает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" в своем телеграмм-канале.

"В Кринках морпехи вчера отразили огромный штурм, противник увеличил применение бронетехники на этом направлении. Оказывается, что они не поумнели, когда ее не применяли к тому, то была пауза для накопления резервов. Вчера эти резервы были умножены на 0", — отметил военный ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что происходит зимой на фронте . Российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже есть некоторое продвижение на востоке и юге. В то же время, не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. Поэтому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины.



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