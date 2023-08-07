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Россияне обстреляли Запорожскую область боеприпасами с химическим веществом: что известно

Предположительно россияне применили на Запорожском направлении хлорпикрин

сегодня, 17:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В районе Новоданиловки Запорожской области противник совершил два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, которые содержат химическое вещество, предположительно хлорпикрин. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский. 

Россияне обстреляли Запорожскую область боеприпасами с химическим веществом: что известно

Химическое вещество. Фото: из открытых источников

"Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы. За прошедшие сутки (6 августа — ред.) противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали", – отмечается в сообщении.


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Подчеркивается, таким образом россияне задействуют все методы, лишь бы остановить продвижение украинских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие второй месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — какое значение имеют удары по России и Крыму – будет ли продолжение. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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