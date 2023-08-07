Россияне обстреляли Запорожскую область боеприпасами с химическим веществом: что известно

В районе Новоданиловки Запорожской области противник совершил два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, которые содержат химическое вещество, предположительно хлорпикрин. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Химическое вещество. Фото: из открытых источников

"Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы. За прошедшие сутки (6 августа — ред.) противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали", – отмечается в сообщении.

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Подчеркивается, таким образом россияне задействуют все методы, лишь бы остановить продвижение украинских войск.

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