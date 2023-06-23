Россияне ночью ударили по Украине 13 крылатыми ракетами: сколько удалось сбить

Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня сработали на отлично, уничтожив все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и разведывательный беспилотник, которыми враг атаковал украинские города и села. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в официальной сводке Воздушны сил ВСУ в Telegram.

Крылатые ракеты. Фото: из открытых источников

"Ночью 23 июня противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Пуски осуществлялись около полуночи с Каспийского моря с 4-х бомбардировщиков Ту-95мс. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство на Хмельнитчине", – говорится в сообщении.

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Помимо этого, по данным Воздушных сил, украинские защитники уничтожили вражеский разведывательный БпЛА не установленного типа.

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