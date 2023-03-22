Россияне не ожидали: Украина использует картонные беспилотники

Вооруженные силы Украины начали использовать сверхдешевые дроны из картона Corvo PPDS, которые могут быть использованы в нескольких направлениях, включая доставку боеприпасов, медицинское оборудование, а также удары по местам дислокации российских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" на издание The Australian.

Австралийские картонные беспилотники. Фото из открытых источников

В начале марта украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко встретился с местным министром обороны Ричардом Марлзом. Во время Avalon Airshow 202 было представлено одноразовые беспилотники из картона от компании SYPAQ. Главный инженер Росс Осборн объяснил, как использовать беспилотники Precision Payload Delivery System (Corvo PPDS).

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По его словам, дроны отправляются в Украину в виде картонных пластов, которые затем легко собрать и использовать для определенного задания. Основными функциями картонных беспилотников является доставка снарядов, медикаментов, продовольствия в зону боевых действий. Также Corvo PPDS можно использовать как разведывательный аппарат или устройство для сброса взрывчатых веществ.

"Картон легок и относительно дешев, а доставка в плоской коробке проста", — говорит Росс Осборн.

Точные характеристики австралийских дронов неизвестны, однако они могут нести груз до 5 кг на расстояние до 120 км. Беспилотник может находиться в воздухе 1-3 часа. Ежемесячно Украина получает около 100 единиц картонных беспилотников из Австралии.

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