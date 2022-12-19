Россияне не могут удержать Луганскую область: Гайдай намекнул на "хорошие новости" к Новому году

Несмотря на огромные человеческие ресурсы, которые враг бросает на Луганское направление, украинские защитники продолжают наступать в районе Сватово и Кременной. Хорошие новости от украинской армии на этом направлении будем получать ближе к Новому году. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

"Все же остается на Сватовско-Кременском направлении преимущество ВСУ. То есть там в обороне находятся российско-оккупационные войска. Надеюсь до Нового года будут хорошие новости. Но сейчас важно выдержать паузу, чтобы не помешать продвижению", — заявил Сергей Гайдай.

Что касается Белогоровки, то, по информации Сергея Гайдая, там постоянные обстрелы. Как добавил глава области, там ВСУ выдержали оборону и враг не продвинулся вперед.

Читайте также на портале "Комментарии" — одной из топ-тем ушедшей недели стало интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного изданию "The Economist". В нём генерал сделал ряд важных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. В частности, сообщил, что украинская армия активно готовится к большой военной операции, предупредил, что РФ может снова возобновить наступление в начале будущее года на ряде направлений, охарактеризовал командующего российской оккупационной армией Сергея Суровикина как "держиморду" – традиционного командира времен Петра I, который может ликвидировать подчиненного за неисполнение поставленного приказа. О чем говорят эти заявления? Кому адресованы данные меседжи? Как ситуация в ракурсе военно-технической, дипломатической, политической, финансово-экономической поддержки Украины может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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