Россияне не могут использовать бронетехнику в Волчанске: как ВСУ загнали врага в ловушку

Российские войска атакуют Волчанск с помощью малых пехотных групп, поскольку ВСУ лишили их возможности использовать бронетехнику. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал военнослужащий с позывным "Историк" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Бои за Вовчанск. Фото: из открытых источников

Защитник подчеркнул, что город Волчанск находится под контролем Сил обороны Украины, но оккупанты продолжают штурмовые действия, используя в основном малые пехотные группы, потому что мобилизационный ресурс вражеской армии очень велик.

"В самом Волчанске использование врагом бронетехники невозможно, поскольку Силы обороны Украины смогли перекрыть логистический путь врага в город", — рассказал боец.

По его словам, российская оккупационная армия не оставляет попыток проведения наступательных действий в Волчанске и его окрестностях.

"Активность врага по использованию авиации в последнее время несколько упала, очевидно, из-за начала операции Сил обороны на Курщине", — сказал он.

При этом военный отметил, что враг применяет ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные и разведывательные дроны.

На вопрос по поводу заблокированных окупантов на агрегатном заводе в Волчанске, "Историк" отметил, что пока проходит операция Сил обороны Украины вокруг этого объекта, ситуацию комментировать не может.

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