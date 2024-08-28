Действительно ли переговоры и заморозка войны отменяются: о чем говорят заявления Зеленского

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Кравцев Сергей
Во время пресс-конференции Владимир Зеленский подтвердил, что готовит мирный план на второй Саммит мира, однако ушел от ответа на вопрос, ждет ли каких-то экстраординарных решений от Байдена в конце каденции. Что касается присутствия представителей России, о чем ранее активно обсуждалось, то Зеленский заявил, что это желание других стран. Можно ли сказать, что, исходя из риторики президента что-то изменилось после начала Курской операции и теперь о переговорах и заморозке войны не стоит даже говорить? К тому же издание "Forbes" тонко намекнуло, что Украина создает новые механизированные бригады. Это признак того, что руководство Украины не ожидает, что война России против Украины не закончится в ближайшее время. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов их мнением на этот счет.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что, как Россия, так и Украина сейчас занимают выжидательную позицию.
Говоря об информации в СМИ о том, что Украина создаёт новые бригады, готовит планы по боевых действиях на 2025 год Алексей Якубин отметил, что это один из элементов информационной борьбы. Такие материалы и месседжи в них должны показывать в том числе России, что официальный Киев не сворачивает Вооружённые силы и свои военные планы, но, тем самым, это может в будущем после президентских выборов США, когда встанет потенциально возможно вопрос о переговорах, усилить позиции Украины.
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