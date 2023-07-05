Россияне наткнулись на собственную засаду: большой взрыв под Бахмутом (ВИДЕО)



















В соцсети попало видео, на котором заметно, как бездумно работают некоторые российские военные на фронте в Украине. Запись зафиксировала момент, когда российский танк наезжает на мины, которые оставили на дороге те же россияне. В результате военная техника мощно взорвалась.



Российский танк наехал на мины вблизи Бахмута

На видео видно, как российский танк Т-62 едет по дороге к северу от Бахмута. На записи из дрона легко заметить, что проезд заминирован. Однако россияне не собирались останавливаться. Через некоторое время военная техника россиян наткнулась на мины, что привело к мощному взрыву. Машина сразу вспыхнула. Примечательно, что мины в этом месте были заложены не украинскими войсками, а подразделениями армии РФ.

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Танк Т-62 – советская машина, производство которой началось в начале 1960-х гг. Многочисленные ее недостатки вскоре стали очевидными. Оказалось, что используемый в нем двигатель имеет слишком малую мощность, что снижает маневренность автомобиля. Невысокой была и скорострельность пушки.

Военная техника хранилась на резервных складах. Через возраст большинство образцов Т-62 были переданы в Таджикистан, Ливан и Сирию. Эти танки были выведены из вооружения российской армии в 2013 году, но в 2022 году они были восстановлены и отправлены на украинский фронт.

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