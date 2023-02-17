Россияне наступают в Луганской области: где тяжелее всего

Самая сложная ситуация на Кременском направлении, где практически не прекращаются ожесточенные бои, и противник увеличивает давление. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Кременная. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, что практически на всех направлениях в Луганской области на порядок выросло число обстрелов, увеличилось и количество войск противника.

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"Но какой бы тяжелой ситуация на сегодня ни была — она абсолютно контролируемая по всем направлениям: и в Белогоровке, и направлении Кременная — Лиман, и направлении Сватово — Купянск", — заверил Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что, исходя из количества атак, можно прийти к выводу, что главная цель врага – это продвижение на Кременском направлении. Именно поэтому там самая тяжелая ситуация.

"Оккупанты сейчас бросают туда все усилия, там постоянно пытаются прорвать нашу оборону, туда и они бросают свою тяжелую технику", — отметил Сергей Гайдай.

Чиновник также добавил, что российские войска и дальше массированно обстреливают прифронтовые города. К примеру, в Белогоровке не осталось ни одного квадратного метра, куда бы не били российские снаряды.

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