В пользу государства переходит имущество российского олигарха Дерипаски: перечень активов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в пользу государства имущество приближенного к Путину российского олигарха Олега Дерипаски. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, передает портал "Комментарии".

Олег Дерипаска. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, активы приближенного к Владимиру Путину российского олигарха Олега Дерипаски в Украине будут взысканы в пользу нашего государства. 16 февраля Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о применении к Дерипаске и МК ПАО "Объединенная компания "РУСАЛ" соответствующей санкции. Дерипаска стал очередным российским олигархом, активы которого будут работать на восстановление Украины.

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Согласно решению Высшего антикоррупционного суда в доход государства взыскано: 100% доли ООО "Глуховский карьер кварцитов" (Сумская область); 100% ООО "Николаевский глиноземный завод" (Николаевская область); 100% доли ООО "Компания "Алюминий Украины" (Киев); 100% доли ООО "Гуардон Украина" (Киев); 100% доли ООО "Сервисный центр "Металлург"; 100% доли ООО "ЧАС ІТ"; 99% доли ООО "Охрана МГЗ"; 100% доли ООО "Ц".

Также в пользу государства взыскано 100% доли ООО "Запорожалюминторг"; 29,54% акций АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (оба Запорожье); 100% доли ЧАО "Хустский карьер" (Закарпатская область); 100% доли ЧАО "Жежеловский карьер" (Винницкая область), а также более трехсот объектов движимого и недвижимого имущества.



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