Россияне наступают на Покровск: жители массово выезжают из города

Покровск уже месяц остается в центре внимания из-за активных боевых действий. Ситуация продолжает осложняться, поскольку российские войска приблизились к городу на расстояние менее 12 километров. Наступление продвигается, и позиции постоянно смещаются.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

Как живет Покровск и что происходит с эвакуацией жителей, рассказывает РБК-Украина.

За последний месяц город претерпел значительные изменения. Лишь недавно казалось, что война далека. Торговые центры, салоны красоты, спортивные залы и кафе еще работали. Теперь большинство заведений уже закрыто, а другие планируют прекратить работу.

"Большие сетевые супермаркеты распродали остатки товаров и повесили объявление "временно не работаем". Но когда это "временно" закончится, никто не знает. Таких объявлений очень много. Возле банкоматов образуются очереди, поскольку люди стремятся запастись наличными. Остаются открытыми только небольшие магазины. Владельцы малого бизнеса еще надеются сохранить свое дело", – отмечает корреспондент РБК-Украина.

У почтовых отделений формируются длинные очереди, поскольку люди пытаются отправить на безопасную территорию все, что приобрели за годы. Спрос так высок, что даже не хватает коробок для упаковки – почта просит приносить собственные.

Некоторые отделения прекращают отправку уже к обеду. Большинство людей отправляют вещи первой необходимости или ценные для них личные вещи.

На железнодорожном вокзале наблюдается скопление людей. Ежедневно отправляются эвакуационные поезда во Львов и Ровно. Все 11 вагонов ежедневно заполнены до отказа.

"Кроме местных, сюда приезжают журналисты иностранных медиа. Покровск для мира сейчас – тема номер один. Атмосфера на вокзале тяжелая. Люди со слезами на глазах прощаются, никто не хочет покидать родительский дом. В основном едут женщины и дети, мужчины остаются. Они говорят , которые должны "доделать еще дела", а затем, когда ситуация обострится, обещают эвакуироваться в свои семьи", – рассказывает Богдана Лясковская.

По ее словам, несмотря на то, что Покровск всегда был рядом с зоной боевых действий, здесь шла относительно мирная жизнь.

"Теперь чувствуется напряжение и тупик. Банки закрыты, магазины закрыты, люди с чемоданами суетятся, и каждый день в разговорах можно услышать: "мы надеемся, что все будет хорошо", — делится она своими впечатлениями.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина готовится к обороне Покровска