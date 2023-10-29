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Россияне наступают на флангах: ВСУ сообщили о сложной ситуации под Бахмутом

Самые тяжелые бои продолжаются на южном фланге под Бахмутом

сегодня, 22:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Россияне пытаются захватить Донецкую область. Оккупанты бросают свои подразделения на штурм позиций ВСУ и наступают на флангах у Бахмута. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.

Россияне наступают на флангах: ВСУ сообщили о сложной ситуации под Бахмутом

Россияне наступают под Бахмутом (фото из открытых источников)

По его словам, самые тяжелые бои продолжаются на южном направлении. Там украинские имеют успехи.


"Там мы наблюдаем постоянные контратаки врага, Клещиевка и Андреевка. Конечно, удачных попыток у него нет. Несмотря на безумные потери, оккупанты пытаются нам нанести хоть какой-то удар", — рассказал Калашников.

Он рассказал, что враг пытается атаковать и на северном фланге. Россияне направили свои усилия в направлении Хромово, Богдановки, Орехово-Василовки.

Также стало известно, что Бахмутскому направлению оккупанты несут огромные потери.

"Точно, конечно, никто не подсчитает. Потери могут колебаться от роты до двух рот, смотря какой день. Это не только погибшие, это и раненые, и дезертиры. Иногда были такие случаи, что у них потери доходили до 400 бойцов в сутки" , – заявил Калашников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ пытается "посадить" Украину за стол переговоров . Россияне считают, если им удастся захватить Авдеевку, тогда будет возможность провести переговоры с Украиной и достичь "заморозки" войны на условиях, которые выгодны России. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, российская армия и дальше будет продолжать продавливать оборону ВСУ в Авдеевке. По мнению эксперта, россияне думают, что сегодня в мире для них благоприятная ситуация, чтобы достичь таких целей, ведь непонятно, что будет с помощью от США Украины.



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