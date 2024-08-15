Не Путин: кого россияне обвинили в боях в Курской области

Российские военкоры и пленные солдаты армии РФ обвиняют генерал-лейтенанта Александра Лапина в прорыве российской границы и захваченных территорий в Курской области украинскими силами. Ранее ошибка Лапина на войне в Украине привела к мобилизации России.



Генерал Александр Лапин. Фото из открытых источников

Украинские военные прорвали российскую границу 6 августа и начали бои на территории Курской области. Через неделю с начала военной операции главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о контроле 1000 кв. км территории РФ и захвата десятков населенных пунктов.

Пленные российские солдаты и российские военкоры виновником потерь территорий РФ называют командующего группировкой "Север" генерал-лейтенанта Александра Лапина, который имеет неоднозначную репутацию и уже проваливал задачу Путина в войне в Украине.

Именно Лапин руководил военными действиями на востоке Украины в 2022 году, когда украинские силы совершили контрнаступление и смогли освободить десятки населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Лиман и Изюм. Благодаря успешным действиям ВСУ, российские войска активно отступали, а общая площадь освобожденных территорий составляла около 6 тыс. км. После украинского контрнаступления и провала обороны РФ под командованием Лапина Путин объявил мобилизацию в России.

После поражения российских войск на фронте чеченский лидер Рамзан Кадыров и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потребовали отставки Лапина. Путин не наказал российского генерала, а отстранил его от командования группировкой российских войск "Центр" и перевел на должность командующего группировкой "Север".

Российские военкоры причиной краха обороны в Харьковской и Курской области называют слабую линию обороны и неожиданное численное преимущество наступательных войск ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинским военным удалось неожиданно прорвать российскую границу и начать военную операцию в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, почему Путин отказывается от своего ультиматума о мирных переговорах после боев в Курской области.