Россияне накапливают "Калибры", чтобы начать обстрелы: в ВСУ сделали предупреждение

Страна-агрессор несколько снизила интенсивность ракетных ударов по Украине. При этом Россия продолжает производить ракеты, получая в обход санкций все необходимые технологии. Противник экономит высокоточные "Калибры" для ударов в осенне-зимний период по украинским объектам критической инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Спикер обратила внимание на тот факт, что сейчас Россия не использует ракеты морского базирования. Это может говорить о том, что россияне готовят определенный потенциал на осень-зиму.

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Гуменюк отметила, что россияне не будут менять своих планов и продолжат наносить массированные ракетные удары.

"Они (россияне – ред.) имеют преимущество в воздухе, имеют запас ракет и пытаются его обновлять. К сожалению, санкции не работают в абсолютном режиме блокировки этого производства. Враг продемонстрировал, если выдержать паузу, то способен накопить определенное количество ракет.... Совершенно очевидно, что они продолжают накапливать и ракеты морского базирования", – завила Наталья Гуменюк.

Она напомнила, что российские захватчики уже неоднократно были "Калибрами" по энергосети Украины.

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