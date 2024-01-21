Россияне начали широкую наступательную операцию: захватили село в Харьковской области – ISW

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Slava Kot
Россия захватила село Крахмальное. Фото из открытых источников
Институт изучения войны (ISW) проанализировал геолокационные изображения и сообщил о захвате российскими силами украинского села Крохмальное Харьковской области, которое находится в 20 км от Сватово. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ISW.
Согласно отчетам ISW россияне смогли продвинуться на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная 20 января. Кроме того, российские оккупанты захватили село Крахмальное. Ранее российские военные блоггеры сообщали, что украинские силы вышли из этого населенного пункта.
Другие геолокационные данные указывают, что россияне продвинулись к востоку от Ивановки, поселок расположен в 20 км от Купянска, а также вблизи Золотаровки – 17 км от Кременной.
Спикер одной из украинских бригад, которая сосредоточена на Лиманском направлении, указывал, что российские силы ведут штурм в этом направлении посредством пехоты, которую поддерживает бронетехника. По его словам, россияне используют большое количество танков, БМП и другой тяжелой техники.
В ISW отметили, что не заметили больших колонн российской техники по этим направлениям, однако такие индикаторы свидетельствуют, что россияне, возможно, начали проводить широкую наступательную операцию в этом районе.
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