Россияне начали широкую наступательную операцию: захватили село в Харьковской области – ISW

Россия захватила село Крахмальное. Фото из открытых источников

Институт изучения войны (ISW) проанализировал геолокационные изображения и сообщил о захвате российскими силами украинского села Крохмальное Харьковской области, которое находится в 20 км от Сватово. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ISW.

Согласно отчетам ISW россияне смогли продвинуться на линии фронта Купянск-Сватово-Кременная 20 января. Кроме того, российские оккупанты захватили село Крахмальное. Ранее российские военные блоггеры сообщали, что украинские силы вышли из этого населенного пункта.

"Геолокационные изображения, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские войска захватили Крахмальное, 20 км северо-западнее Сватово", — пишут в отчете Институты изучения войны.

Другие геолокационные данные указывают, что россияне продвинулись к востоку от Ивановки, поселок расположен в 20 км от Купянска, а также вблизи Золотаровки – 17 км от Кременной.





Спикер одной из украинских бригад, которая сосредоточена на Лиманском направлении, указывал, что российские силы ведут штурм в этом направлении посредством пехоты, которую поддерживает бронетехника. По его словам, россияне используют большое количество танков, БМП и другой тяжелой техники.

В ISW отметили, что не заметили больших колонн российской техники по этим направлениям, однако такие индикаторы свидетельствуют, что россияне, возможно, начали проводить широкую наступательную операцию в этом районе.

"Заметные достижения россиян вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная также, вероятно, будут индикаторами больших наступательных усилий России в этом районе, учитывая позиционные бои на этом участке фронта в прошлом году", — говорится в отчете ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский назвал цели Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали, могут ли пилоты F-16 из других стран воевать на стороне Украины