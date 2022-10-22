Россияне начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища

Российские захватчики начали сбрасывать воду вниз по течению Днепра из Каховского водохранилища. Об этом сообщил гауляйтер Новой Каховки Херсонщины Владимир Леонтьев. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российский "Коммерсантъ", со ссылкой на эфир "Соловьев Live".

Каховская ГЭС. Фото: пресс-служба ГУР

"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работы ни на один день с 24 февраля. Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньше" – отметил Владимир Леонтьев.

По словам ставленника оккупантов, "уровень воды ниже по течению вырос, открыты все шандоры (затворы), происходит предварительный сброс воды сейчас".

Стоит напомнить, что 20 октября президент Владимир Зеленский заявил, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом. Эту информацию подтвердили в украинской разведке.

Временно оккупированный Херсон уже покинула значительная часть населения. Российские оккупанты, оставшиеся в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные помещения. Враг готовит Херсон к уличным боям, сообщает Генштаб ВСУ. В свою очередь, Институт изучения войны (ISW) подтверждает данные украинского руководства и разведки, что российские оккупанты, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть свой отход и не позволить украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области. О чем говорят данные сообщения? Какие есть варианты развития событий на южном фронте? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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