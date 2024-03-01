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Россияне начали мощную атаку на Часов Яр. Почему этот город считают ключевым

Оккупанты сейчас совершают мощный рывок на Часов Яр, что в Донецкой области, об этом в эфире «Радио Свобода» рассказал руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш

сегодня, 13:13
Автор:
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Ткачик Олеся
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По его словам, россияне считают Часов Яр ключом для того, чтобы продолжить наступление на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Россияне начали мощную атаку на Часов Яр. Почему этот город считают ключевым

Часов Яр

При этом, подчеркнул Евлаш, враг не жалеет усилий для этого и ищет слабые места в обороне, чтобы при первой же возможности прорвать ее. На данный момент, подчеркнул военный, противник усиливается и прибегает к штурмам.

"По состоянию на данный момент это можно считать одним из мощных их рывков на Часов Яр",
– подчеркнул военный.

При этом он объяснил, зачем оккупантам Часов Яр. По его словам, именно контроль над этим городом откроет противнику дорогу для продолжения их наступательных действий. То есть, создается плацдарм для наступления на Константиновку.

"Конечно, основная цель в Донецкой области – это Краматорско-Славянская агломерация",
– сказал Евлаш.

При этом он добавил, что Силы обороны предусматривали такое развитие событий после потери Бахмута, поэтому готовились к нему. В частности, по его словам близ Часова Яра создано несколько линий обороны, с противотанковыми и противопехотными минными полями и разными препятствиями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на фронте сейчас сложная. Он подчеркнул, что украинские военные ведут жесткие бои с оккупантами, силы которых преобладают. Главнокомандующий заверил, что враг несет значительные потери, но продолжает атаковать позиции Сил обороны. При этом Сырский добавил, что иногда украинские военные все же преуспевают на отдельных участках фронта.

При этом военные эксперты прогнозировали, что летом ситуация на фронте может выровняться.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-viyska-rf-chasiv-yar/32843694.html
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