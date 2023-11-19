Россияне начали использовать танки-камикадзе на одном из направлений фронта: какова цель

Армия РФ через месяц попыток не смогла захватить Авдеевку, поэтому начала использовать новую тактику против украинских сил – отправляет на позиции ВСУ танки-камикадзе или другую тяжелую технику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.

Россияне используют танки-камикадзе вблизи Авдеевки. Фото из открытых источников

Российские оккупанты рассчитывают на то, что тяжелая бронетехника в несколько тонн сможет доехать до украинских позиций, где и взорвется. Однако новая тактика россиян не работает, ведь ВСУ создали минные поля, через которые не могут прорваться россияне.

"Мотолыгами-камикадзе россияне разминируют минные заграждения ВСУ под Авдеевкой", – сообщил Виталий Барабаш.

По словам начальника городской военной администрации Авдеевки россияне нечасто используют такую тактику, однако такие попытки оккупантов позволяют предсказать, в каком направлении хотят двигаться российские силы.

"Мотолыги" – это легкие бронетранспортеры МТ-ЛБ, которые в народе называют "маршруткой" или "мотолыгой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный предлагает усилить мобилизацию в Украине и привлечь студентов к войне. По словам командира штурмового батальона, нет проблем, чтобы к войне привлекать студентов, ведь на самом деле никто не готов воевать, но после подготовки они могут пополнить ряды ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что Украина получит оружие мирового уровня от Германии. Немецкий посол объявил, что Берлин отправит современные системы ПВО для Украины, взятые на вооружение несколько лет назад.