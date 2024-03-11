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Россияне на фронте перешли к применению ужасающего оружия. О чем речь

Россияне на фронте начали все активнее использовать против Сил обороны содержащие ядовитые вещества боеприпасы, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий

сегодня, 14:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как рассказал Лыховий, к такой тактике россияне прибегают на Запорожском направлении. Как подчеркнул военный, такие действия противника беспокоят, ведь они сбрасывают на позиции Сил обороны гранаты с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия.

Россияне на фронте перешли к применению ужасающего оружия. О чем речь

Дмитрий Лыховий

Лыховий предположил, что, вероятно, идет речь об использовании врагом хлорпикрина или чего-то подобного.

Как сообщил спикер "Таврии", за минувшие сутки было зафиксировано 9 сбросов бомб с использованием ядовитых веществ. Фактически все эти сбросы произошли именно на Запорожском направлении.

При этом, как подчеркнул Лыховий, россияне прибегают к "оружию последней надежды", именно химическому оружию, когда они не могут достичь своих целей с помощью артиллерии, авиации или дронов.

Как добавил спикер "Таврии", очевидно, используя бомбы с химическим ядом, россияне хотят с их помощью "выкурить" украинских военных из окопов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что в Запорожском направлении россияне начали использовать для штурмов квадроциклы. Их выбрали потому, что они скоры и малошумны. Однако, как отмечают военные, квадроциклы также мало защищены, поэтому их легко поразить. Кроме того, в Силах обороны предположили, что использование врагом квадроциклов может быть свидетельством того, что на этом направлении у него проблемы с военной техникой. Чтобы этому хоть как-то помочь россияне и проводят "мясные штурмы" с использованием квадроциклов. При этом в Вооруженных силах Украины сообщили, что за последнее время они уничтожили более двух десятков вражеских квадроциклов.

То есть, добавили в Силах обороны, "фишка" россиян в штурме украинских позиций не сработала, военные дают противнику достойный ответ.




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